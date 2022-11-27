Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek'ten uluslararası topluma çağrı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, uluslararası toplumdan, İran destekli Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararını desteklemesini istedi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bin Mubarek, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de yaşanan gelişmeler ile Husilerin petrol limanları ve uluslararası seyrüseferi tehdit eden saldırıları ele alındı.

Yemen Ulusal Savunma Konseyinin 22 Ekim'de Husileri terör örgütü ilan ettiğine ve hükümetin bu kararı hayata geçirmek için bazı tedbirler aldığına işaret eden Bin Mubarek, uluslararası toplumun bu kararları desteklemesinin Husilerin şiddet ve terörünün dizginlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD'li Büyükelçi Fagin ise Husilerin petrol tesislerine yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Yemen'in istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Bin Mubarek geçen hafta Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Husilerin son saldırılarına atıfta bulunarak, bunların cezasız kalmayacağını ifade etmişti.

Yemenli Bakan, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararının "sembolik" bir adım olmadığını ve bunun hayata geçirilmesi için bir dizi tedbir aldıklarını kaydetmişti. Bin Mubarek, bu tedbirler arasında Husilerin askeri ve siyasi liderleri ile onlarla iş yapanların, resmi makamlarda bulunanların, savaş suçu işleyenlerin ve petrol tesislerini hedef alanların yanı sıra Husileri finanse eden şirket ve kurumların yer aldığı kara listenin güncellenmesi ve bu kişi ve kurumlar hakkında cezai takip başlatılmasının yer aldığını aktarmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde terörist örgüt listesinde olan Husiler, Joe Biden döneminin başlamasıyla 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bu listeden çıkarılmıştı.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı hedef almıştı.

İran destekli Husiler, 9 Kasım'da da Şebve'deki Kuna Limanı'na saldırı girişiminde bulunmuş, limanda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan Husilere ait İHA düşürülmüştü.