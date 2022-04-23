Yemen, Dünya Bankası'ndan destek istedi

Yemen hükümeti, ülke ekonomisinin toparlanması için Dünya Bankası'ndan destek talep etti.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, Dünya Bankası İcra Kurulu Direktörü Mirza Hasan ile bir araya geldi.

Yemen'in gıda güvenliği konusunda yaşadığı sıkıntıları aşma çabalarında Dünya Bankası'nın acil desteklerine güvendiğine işaret eden Bazib, ülke ekonomisinin toparlanması için Dünya Bankası'nın desteklerini sürdürmesini istediklerini belirtti.

Bakan Bazib, özel sektörde istihdam fırsatlarını oluşturacak ve ekonomik istikrarı sağlayacak alanların desteklenmesi için Dünya Bankası'nın katkılarını umduklarını ifade etti.

Dünya Bankası İcra Kurulu Direktörü Hasan ise Yemen'deki kalkınma projelerine desteklerini sürdüreceklerine dikkati çekti.

Hasan, Dünya Bankası'nın, zor bir dönemden geçen Yemen'de hem özel hem de kamu sektörlerine önem verdiğini kaydetti.

Yemen'de İran destekli Husi milisleri ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.