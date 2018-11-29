Yemen görüşmeleri Aralık’ta İsveç’te

Yemen'de iç savaşın tarafları arasındaki Birleşmiş Milletler destekli barış görüşmelerinin önümüzdeki hafta İsveç'te başlaması bekleniyor. İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi, Batılı müttefiklerin ülkeyi açlık sınırına zorlayan savaşın sona erdirilmesi nedeniyle baskı yapıyor.

BM, Abd-Rabbu Mansur Hadi liderliğindeki Suudi Arabistan destekli hükümet ile İran'a yakınlığıyla bilinen Husilerin barış ve geçici bir yönetim platformu üzerinde anlaşmaya varması için müzakerelerin devam etmesini istiyor.

Eylül ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Yemen müzakerelerinden bir sonuç alınamamıştı.

Suudi önderliğindeki koalisyona silah ve istihbarat sağlayan Batılı güçler çatışmanın sona ermesi için bir taraftan baskı yaparken ülkedeki insani krizin son bulması için sadece kınama mesajları göndermekle yetiniyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 13:54