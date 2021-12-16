Yemen hükümeti, daha fazla ekonomik destek istedi

Yemen resmi haber ajansına açıklama yapan Maliye Bakanı Salim bin Berik, "Ekonomi, büyük zorluklarla karşı karşıya, ve çöküşün eşiğinde." dedi.

Ekonomide yaşanan zorlukları anlatan bin Berik şunları kaydetti:

"Bu zorlukların en önemlilerinden biri, yerel para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin düşmesi ve bunun sonucunda enflasyon oranının tarih boyunca görülmemiş rekor seviyelere yükselmesidir. Yemen'in, Suudi Arabistan Krallığı'nın her zamankinden daha fazla yanında yer almasına, mali ve ayni desteğe ihtiyacı bulunan ülkenin finans sektörüne daha fazla destek vermesine ihtiyacı var."

Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde salı günkü işlemlerde yerel paradaki büyük değer kaybıyla 1 dolar 1530 riyale ulaştı, ülkede büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.