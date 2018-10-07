Yemen hükümeti Husilere tepkili

Yemen medyasına servis edilen bir yazıda, Yemen hükümetinin kız öğrencilerin Husiler tarafından kaçırılmasına ilişkin açıklama yer aldı. Açıklamada darbeci milislerin başkent Sana'da masum sivillere yönelik terör eylemlerinde bulunması, bir grup kız öğrenciye saldırıp, darp etmeleri ve bilinmeyen bir yere götürülmeleri kınandı.

Öğrencilerden şu ana kadar haber alınamadığı ifade edilen açıklamada, bunun İran destekli Husi milisler tarafından sivillere karşı yürütülen benzer saldırılar bağlamında yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, "Husi milisler, ele geçirdikleri bölgelerde Yemenlilerin haklı taleplerini karşılayamadıklarını fark etmelerinin ardından kontrolden çıktı. Bu da Sana Üniversitesi'ne yüzlerce silahlı militan gönderip, öğrencilere saldırarak, dehşet saçmalarına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Yemen hükümeti, uluslararası toplumu, BM'nin kurumları ve insan hakları örgütlerini "darbeci milislerin sistematik suçlarını" kınamaya davet etti.

Hükümet ve yargı kaynakları, Husilerin dün Sana Üniversitesi'nde ülkedeki yaşam şartları ve yerel para biriminin değer kaybetmesini protesto eden öğrencilere müdahale ettiği ve bir grup kız öğrenciyi kaçırdığını bildiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net