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Yemen hükümeti, Husileri teravih namazını engellemekle suçladı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, kontrollerindeki bölgelerde teravih namazını engellemekle suçladı.

Ortadoğu 17.04.2022, 11:16
Yemen hükümeti, Husileri teravih namazını engellemekle suçladı

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Husi milislerin kontrollerinde bulunan bölgelerde teravih namazının kıldırılmasını engelleme uygulamalarını kınadı.

Husi milislerin başkent Sana'daki İman Camii'ne baskın düzenleyerek teravihin kıldırılmasını engellediğini belirten İryani, "Husi milisleri, bu tür uygulamalarla İran'dan ithal ettikleri mezhepçi ideolojilerini silah zoruyla kontrollerindeki bölgelere dayatmaya çalışıyor" sözlerini kullandı.

Husileri, Yemen'deki mezhepsel zenginliği hedef almakla suçlayan İryani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını Husilerin uygulamalarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

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