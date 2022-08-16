Yemen hükümeti: Husilerin ateşkes süresince düzenlediği saldırılarda 187 kişi öldü

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda ülkede yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi.

İran destekli Husileri, BM himayesinde 4 ayı aşkın süredir devam eden ateşkesi sürekli ihlal etmekle suçlayan Sadi, "Husilerin günlük ihlalleri 50'ye ulaşmış durumda. Ateşkesin başladığı günden bu yana Husilerin saldırılarında 187 kişi öldü, 910 kişi yaralandı." dedi.

Hükümet olarak insani ateşkesin tüm maddeleriyle hedeflerine ulaşmasından yana olduklarını ifade eden Sadi, yürürlükteki ateşkesin kapsamlı hale dönüştürülerek çatışmaların sonlandırılmasıyla halkın acılarının hafifletilmesini istediklerini söyledi.

Sadi, Husileri ateşkesin hedeflerine ulaşmasını engellemekle suçladı ve uluslararası topluma Husilere karşı yaklaşımını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de daha kapsamlı bir ateşkes anlaşması için müzakerelerin yapıldığına işaret etti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.