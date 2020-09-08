Yemen hükümeti, Husilerin Sana Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapatmasını kınadı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, Sana Uluslararası Havalimanı'nı, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına kapatma kararını kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin havalimanını kapatma kararı, "Husilerin Yemen halkının sıkıntılarıyla ticaret yapma politikasına devam ettiği" şeklinde yorumlandı.

Açıklamada, havalimanının kapatılmaya çalışılması, "Hudeyde vilayetindeki petrol türevlerinin gelirlerinden Yemen'deki sivil memurların maaşlarını ödemek için tahsis edilen 50 milyar riyalden (yaklaşık 83 milyon dolar) fazla parayı çalan" Husilerin hırsızlık olayını örtbas etmek için yaptığı başarısız bir girişim olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında Yemen'e ithal edilen petrol miktarında 2019 yılına göre yüzde 13 artış gerçekleştiği ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşanan akaryakıt krizinin Husiler tarafından üretilen suni kriz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde Yemen'e 3,2 milyon ton petrol türevleri ithal edildiği, bunların yüzde 53'ünün Husilerin kontrolündeki bölgelere dağıtıldığı ve bunun ülkenin 11 aydan fazla ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, 6 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına kapatılacağını duyurmuştu.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol yüklü 14 gemiye el koymakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Kaynak: AA