Yemen hükümeti ile Arap Para Fonu arasında anlaşma

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, anlaşmanın imzaları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen Maliye Bakanı Salim bin Berik ve Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ile Arap Para Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman el-Humeydi tarafından atıldı.

Haberde, söz konusu reform programının, 2022-2025 tarihlerini kapsadığı ve Yemen'de ekonomik, mali ve parasal istikrarın desteklenmesi, kamu maliyesinin güçlendirilmesi, yeni iş imkanlarının oluşturulması, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve finansal kurumların yeniden yapılandırılmasını hedeflediği ifade edildi.

Yemen Maliye Bakanı Bin Berik, yaptığı açıklamada, söz konusu programın, ekonomik reformların uygulanması, kaynak toplanması, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın kapasitesi ile petrol dışı gelirlerin artırılması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Arap Para Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Humeydi de anlaşmanın, ekonomik reformları teşvik etme, Yemen'deki mali ve finansal kurumları yeniden inşa etme, gelirleri artırma, işsizlik ve yoksulluk oranlarını düşürme ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme açısından önemine vurgu yaptı.

Yemen Merkez Bankası Başkanı Mabeki ise programın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği bilgisini paylaştı.

Yemen, tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor. Hükümet, bu krizi yönetme konusunda çaba sarf etse de Yemen riyalinin dolar karşısındaki düşüşüne engel olamıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.