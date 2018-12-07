Yemen hükümeti taleplerini iletti

İsveç'teki istişare toplantılarında Yemen hükümetini temsil eden heyet, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e anlaşmazlık konuları hakkındaki görüş ve taleplerini iletti.

Toplantılarda Yemen hükümetini temsil eden heyette yer alan Muhammed Musa el-Amiri, İsveç'teki toplantılar kapsamında heyetin, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları hakkındaki görüşlerini ve taleplerini BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ilettiğini belirtti.

Amiri, heyetin, insani yardımların ulaştırılması konusunda Husilerin çıkardığı engelleri, insani yardım çalışanlarına yönelik tehditlerini, Dünya Gıda Programı (WFP) depolarını ve yardımları yağma ettiğini aktardığını ifade etti.

Aynı şekilde BM'ye bağlı kurumların insani yardımlar konusunda karşılaştığı sorunlarla alakalı açıklamaların iletildiğini söyleyen Amiri, Taiz'deki ablukanın kalkmasını, sınır kapılarının açılmasını, insani yardımların ulaştırılmasında kolaylık sağlanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Husilerin Yemen'in birçok bölgesine döşediği mayınları görüştüklerini anlatan Amiri, hükümetin BM ve uluslararası kurumlarla iş birliğinde mayınları temizlemesi için mayın haritasının teslim edilmesini istediklerini aktardı.

Hudeyde'deki çatışmalar

Amiri, Hudeyde'deki çatışmalarla ilgili Husilerin kentteki limandan ve şehirden tamamen çekilmesi, BM iş birliğinde limanın Yemen hükümeti Ulaştırma Bakanlığına, şehrin de İçişleri Bakanlığına teslim edilmesi önerisi sunduklarını belirtti.

Amiri, ayrıca liman gelirlerinin geçici başkentteki Aden Merkez Bankası'na havale edilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Amiri, heyetin bunların yanı sıra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun iç uçuşlara kapattığı Husilerin kontrolündeki Sana Havaalanı'nın açılmasını kabul ettiğini ancak Aden Havalimanının, Yemen'e tüm uçuşların yapıldığı başlıca uluslararası havalimanı olmasını şart koştuğunu ifade etti.

Ekonomik durumlar

Amiri, heyetin Husilerin yerel para biriminde manipülasyonu durdurması ve devlet kurumlarına paralel kurumlar inşasına son vermesi halinde memurların maaşlarını ödeme konusundaki ciddiyetini Griffiths'e ilettiğini dile getirdi.

Heyetin BM'den Merkez Bankasının birlik ve otoritesine destek vermesini istediğinin altını çizen Amiri, bunun ülkedeki ekonomik durumları olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Esirlerin serbest bırakılması

Amiri, taraflar arasında tüm tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapıldığını, hükümet heyetinin anlaşmanın yerine getirilmesi için gerekli mekanizmayı yürütmek üzere Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle bir çalışma grubu oluşturduğunu duyurdu.

Öte yandan Yemen hükümeti heyeti üyesi Rana Ganim, heyetin görüş ve taleplerini iletmesinin ardından Griffiths'in hükümetin taleplerini Husilere ileteceğini ve ardından Husilerin görüşlerini hükümete iletmek üzere kendileriyle tekrar toplantı yapacağını aktardı.

Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda dün başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA