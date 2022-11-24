Yemen, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararını fiiliyata dökecek tedbirler alacak

Bin Mubarek'in Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakat, Yemen Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Yemenli Bakan mülakatta, Husilerin terör listesine alınması, petrol limanlarına yönelik son saldırılar ve ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Yemen'de Ulusal Savunma Konseyinin 22 Ekim'de, "Husileri terör örgütü olarak tanımlama" kararı almasının "sembolik" olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren Bin Mubarek, "Öncelikle Husilerin Yemen halkına yönelik işlediği her türlü ihlalin terör eylemi olduğunu işaret etmek lazım. Husi liderler, kadınlara yönelik korkunç uygulamaları, çocukları silah altına almaları, camileri, ülke içindeki ve dışındaki sivil tesisleri vurmaları sebebiyle terör listesine alındı. Bunların hepsi terör eylemidir ve Husiler cezasız kalmayacaklarını bilmelidirler." dedi.

Bu kararın pratiğe dökülmesi için bir dizi yasal önlem aldıklarını aktaran Bin Mubarek, bunlar arasında; Husilerin askeri ve siyasi liderleri ile onlarla iş yapanların, resmi makamlarda bulunanların, savaş suçu işleyenlerin ve petrol tesislerini hedef alanların yanı sıra Husileri finanse eden şirket ve kurumların yer aldığı kara listenin güncellenmesi ve bu kişi ve kurumlar hakkında cezai takip başlatılmasının yer aldığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde terörist örgüt listesinde olan Husilerin, Joe Biden döneminin başlamasıyla 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bu listeden çıkarılmasının, Husilerin saldırılarının artması sonucunu doğurduğunu işaret eden Bin Mubarek, ABD'yi söz konusu kararı gözden geçirmesi için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

Ateşkesin uzatılması ya da barışın tesisiyle ilgili de konuşan Bin Mubarek, "Husi milisler, savaştan ve kaostan nemalanıyor. Barış onların birinci düşmanı ve gerçekleştirdikleri eylemlerle her geçen gün barış ortağı değil terör örgütü olduklarını kanıtlıyorlar. Bu nedenle ateşkesin uzatılması ya da gerçek bir barışın tesisini sağlayacak tüm girişimleri engelliyorlar." diye konuştu.

Bin Mubarek, ateşkes fiilen bitmiş olsa da Yemen hükumeti olarak akaryakıt gemilerinin limanlara girmesine ve uçak seferlerinin düzenlenmesine izin verdiklerini ancak Husilerin ordunun mevzileri, petrol limanları ve altyapıya yönelik saldırılarını ve uluslararası seyrüseferi tehdit eden eylemlerini artırdığını dile getirdi.

Bin Mubarek, dost ve Batılı ülkelerden, Husileri terör örgütü ilan etmelerini istedi ve bunun sadece Husilerin saldırılarını durdurmakla sınırlı kalmayıp bölgesel istikrarı destekleyeceğini, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği koruyacağını sözlerine ekledi.