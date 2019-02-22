Yemen iç savaşında Hudeyde neden önemli ?

Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin, İsveç'te varılan anlaşma doğrultusunda askeri güçlerini Hudeyde vilayetinden çekmesi, ülkeye insani yardımların ulaşımı ve taraflar arasındaki güç dengeleri açısından stratejik bir gelişme olacak.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin, İsveç'te varılan anlaşma doğrultusunda askeri güçlerini Hudeyde'den çekmesi, ülkeye insani yardımların ulaşması açısından stratejik bir önem taşıyor
Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin, İsveç'te varılan anlaşma doğrultusunda askeri güçlerini Hudeyde vilayetinden çekmesi, ülkeye insani yardımların ulaşımı ve taraflar arasındaki güç dengeleri açısından stratejik bir gelişme olacak.