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Yemen iç savaşında Hudeyde neden önemli ?

Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin, İsveç'te varılan anlaşma doğrultusunda askeri güçlerini Hudeyde'den çekmesi, ülkeye insani yardımların ulaşması açısından stratejik bir önem taşıyor

Yemen iç savaşında Hudeyde neden önemli ?

Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin, İsveç'te varılan anlaşma doğrultusunda askeri güçlerini Hudeyde vilayetinden çekmesi, ülkeye insani yardımların ulaşımı ve taraflar arasındaki güç dengeleri açısından stratejik bir gelişme olacak.

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