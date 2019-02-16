Yemen için uluslararası insani yardım konferansı 26 Şubat'ta Cenevre'de

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki insani krize yönelik 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde uluslararası üst düzey insani yardım konferansı düzenleyecek.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, ''BM Yemen'deki insani kriz için 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde üst düzey insani yardım konferansı düzenleyecek.'' dedi.

İsviçre ve İsveç'in ortak girişimiyle düzenlenecek insani yardım konferansına tüm üye devletlerin, finans kuruluşlarının, diğer BM örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin katılacağını söyleyen Haq, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen için 3 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Üst düzey insani yardım konferansına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme ve esir takası gibi anlaşmanın diğer maddeleri konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların gölgesinde henüz somut bir adım atılamadı.

Kaynak: AA