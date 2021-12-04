Yemen'in başkenti Sana'da hava saldırıları

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Sana'da Husilerin askeri hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

"Sivillerin hedef alınan bölgelere yaklaşmaması" çağrısının yapıldığı aktarılan haberde, hava saldırılarının "uluslararası hukuka ve teamüllere" uygun yapıldığı savunuldu.

Bu arada Husilere ait El-Mesire televizyonu, Arap koalisyonu tarafından Sana'ya yönelik gerçekleştirilen 4 hava saldırısından 2'sinin Uluslararası Sana Havalimanı'na, diğer 2'sinin ise Harp Fakültesi'ne yapıldığını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.