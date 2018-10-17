Yemen Luban Kasırgası’yla boğuşuyor

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkisini sürdüren Luban kasırgası iki kişinin hayatını kaybetmesine, en az 70 kişinin yaralanmasına, altı kişinin kaybolmasına neden olurken, kasırga sonucu son 24 saat içinde 300'den fazla aile helikopterlerle güvenli bölgelere taşındı.

Son 24 saat içinde 300'den fazla ailenin helikopterlerle tahliye edildiğini belirten El-Mehra Sağlık Ofisi Müdürü İvad Mubarek, ailelerin çoğunun Yemen'e ait uçaklarla tahliye edildiğini, mahsur kalan bazı aileler için Suudi uçaklarının da devreye girdiğini belirtti.

Mubarek, şiddetli yağmurların azaldığını ancak taşkınların öğle saatlerine kadar devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan kasırgadan etkilenenlere destek için havadan ve karadan gıda yardımı ulaştırdı

El-Mehra kentinde önceki gün de kasırga sebebiyle 100 kişinin yaralandığı, bir kişinin kaybolduğu, iki binden fazla ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

Luban kasırgası, 2015 yılının sonundan bu yana Yemen'i vuran beşinci kasırga. Mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ülkede tahribata yol açmış, kasırgalar sonucu onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

