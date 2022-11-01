Yemen, Lübnan'dan Husilere ait kanalların kapatılmasını istedi

Yemenli Bakan İryani, Twitter hesabından, "Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekkari'den resmi olarak 'terör örgütü' şeklinde sınıflandırılan bir gruba ait olan ve ülkemize yönelik düşmanca yayınlar yapan El-Mesira ve Es-Sahat kanallarını kapatmalarını yazılı olarak talep ettik." paylaşımında bulundu.

İryani, Lübnanlı Bakan'a gönderilen yazılı talepte, Yemen hükümetinin daha önce Husilere ait kanalların Lübnan topraklarından yayın yapmasının uluslararası hukuka ve Arap Birliği tüzüğüne aykırı olduğuna ilişkin Lübnan ile iletişime geçtiğine değindiğini aktardı.

Mesira kanalının kışkırtıcı yayınlar yaptığını, aşırılıkçı ve mezhepçi fikirler yaydığını, toplumsal dokuyu parçalamakla tehdit ettiğini, Arap ülkeleriyle ilişkilere zarar verdiğini ve Yemen devleti, hükümeti ve halkının aksine bir ajanda uğruna ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini kaydeden İryani, Es-Sahat kanalının da benzer yayınlar yaptığını ve her iki kanalın da yasal izinleri olmadığını belirtti.

Lübnan topraklarında bu kanalların çalışmalarına devam etmesinin üzüntü verici olduğunu, yasalara, tüzüklere, anlaşmalara ve iki ülke arasındaki ilişkilere uygun olmadığını vurgulayan İryani, kanalların Lübnan'da faaliyet göstermelerinin engellenmesi ve kapatılmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.