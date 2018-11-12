Yemen ordusu Hudeyde'de ilerliyor

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" isimli internet sitesinin Amalika (Devler) Güçleri 2. Tugayı'nda görevli Albay Ahmed el-Cuhayli'nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, ordu güçleri Hudeyde'nin Er-Rabsa semtine düzenlediği operasyonda birkaç noktada kontrolü sağladı.

Çıkan çatışmalarda Husilerden ölü ve yaralılar olduğunu belirten Cuhayli, ordu birliklerinin Hudeyde kentinin içlerine doğru ilerlediğini ifade etti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden iç savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA