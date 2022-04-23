Yemen ordusu: Husiler ateşkesi ihlal etti ve mevzileri hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husiler, çeşitli cephelerde Birleşmiş Milletler (BM) ateşkesini ihlal etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Husilerin, bubi tuzaklı İHA'larla orduya ait bazı askeri noktaları hedef aldığı ve bu saldırılardan birinde Cevf iline bağlı El-Hazm şehrinin doğusundaki El-Cedafir cephesinde orduya ait bir ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, Husilerin, keşif görevi yapan İHA'ların yoğun uçuşuyla eş zamanlı olarak, Marib vilayetindeki birkaç cepheye ve Hudeyde ilinin Hays eksenindeki bölgelere tahkimatlar inşa etmeyi ve yığınak yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Yemen ordusu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin başından bu yana Husilerin açtığı ateş sonucu kendi saflarında ikinci can kaybının yaşandığını söylenmişti.

Daha önce her iki taraftan ateşkesin delindiğine ilişkin çeşitli açıklamalar yapılırken, 16 Nisan'da Yemen ordusundan ilk kez Cevf ilinde Husilerin ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.