Yemen ordusu: Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Orduya ait enformasyon merkezinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma güçlerinin, Marib ve Taiz illerinde Husilere ait 2 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.

Husilerden ise konuya dair bir açıklama yapılmadı.

Olayın, Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki ateşkesin sonra ermesinden sadece birkaç gün sonra yaşanması dikkati çekiyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.