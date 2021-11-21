Yemen ordusu stratejik ilçede kontrolü ele geçirdiğini duyurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Enformasyon Ofisi konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Hays ilçesinin tamamının hükümete bağlı ortak güçler tarafından kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ordu açıklamasında, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu ilerlemenin, Hudeyde ilinde hükümet yanlısı güçlerin sahada 3 yıldan bu yana gösterdiği en önemli gelişme olduğu belirtiliyor.

Kızıldeniz'e kıyı Hudeyde ilinin güneyindeki bölgelerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından desteklenen hükümet yanlısı güçler ile İran destekli silahlı Husi milisler arasında günlerdir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.