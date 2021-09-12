Yemen ordusundan 'Nasr el-Mubin Operasyonu' açıklaması

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, saldırgan koalisyonun Yemen kuvvetlerinin kurtuluş ve temizleme operasyonlarında ilerlemesini engellemek amacıyla 37 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Sözcü Seri geçen hafta düzenlenen bir operasyonda Ma'rib vilayetinde iki şehirde 1.200 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını duyurdu.

Yahya Seri, bu öğleden sonra (Cumartesi) düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Nasr el-Mubin Operasyonunun üçüncü aşamasının başarıları hakkında bilgi verdi.

Seri, geçen haftaki operasyonda Suudi koalisyonuna mensup 151 üyenin öldürüldüğünü ve yaralandığını, onlarcasının da esir alındığını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, "Allah'a şükür, güçlerimiz Rahbe’yi çok kısa sürede özgürleştirmeyi başardı" dedi.

Sözcü, "Rahbe" ve "Mahliye" bölümlerini çeşitli yönlerden kurtarmak ve temizlemek için askeri operasyonlar yürütüldüğünü ifade ederek,’ Silahlı kuvvetler, özellikle Ma'rib vilayetinde tam kurtuluş ve temizlik mücadelesinde Marib kabilelerinin büyük rolünü takdir ediyor’ dedi.

Yemen güçlerinin tüm Yemen topraklarını özgürleştirme konusundaki kararlılığını da vurgulayan Yahya Seri, Silahlı kuvvetler liderimiz Husi ile bir anlaşma yaptı ve tüm Yemen'i özgürleştirme ve koalisyon tarafından işgal edilen tüm bölgeleri geri alma operasyonunu sürdürecekler" dedi.

Yemen kaynakları, Ma'rib eyaletindeki Nasr el-Mubin Operasyonunun üçüncü aşaması sırasında saldırgan koalisyonun paralı askerlerinin kaçtığını bildirdi.

Nasr el-Mubin Operasyonunun üçüncü aşamasında, Yemen kuvvetleri Ma'rib vilayetindeki Mahliye ve Rahbe bölümlerini kurtardı.(Rast)