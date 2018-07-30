Yemen’de 36 Husi öldürüldü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Yemen’de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleriyle Husi milisleri çatıştı. Milis gücüne bağlı 36 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yemen'in kayıpları hakkında ise bilgi verilmedi.
Yemen’in Al- Bayda şehrinin al- Malagim yerleşkesinde Yemen Hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çıkan çatışmada 36 Husi öldürüldü.
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Yemen’de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleriyle Husi milisleri çatıştı. Milis gücüne bağlı 36 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yemen'in kayıpları hakkında ise bilgi verilmedi.