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Yemen’de 36 Husi öldürüldü

Yemen’in Al- Bayda şehrinin al- Malagim yerleşkesinde Yemen Hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çıkan çatışmada 36 Husi öldürüldü.

Yemen’de 36 Husi öldürüldü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Yemen’de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleriyle Husi milisleri çatıştı. Milis gücüne bağlı 36 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yemen'in kayıpları hakkında ise bilgi verilmedi. 
 

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 09:33
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