Yemen'de ateşkesi denetleyen BM gözlemcilerine ateş açıldı

Yemen'in Hudeyde kentindeki ateşkesi denetleyen Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri General Patrick Cammaert ve ekibine ateş açıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, General Patrick Cammaert ve ekibine ateş açıldığı, olayın ardından uluslararası ateşkes gözlemcilerinin güvende olduğu ifade edildi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan ateşkesin denetlenmesi için liman kenti Hudeyde'ye üniformasız ve silahsız 20 uluslararası gözlemci gönderilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, dün gözlemcilerin sayısının 75'e çıkarılması, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına 6 aylığına konuşlandırılması kararı almıştı.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayıp 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan, yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 09:23