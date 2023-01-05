Yemen'de Husiler, 350 muhalif hakkında idam kararı aldı

Yemen hükümeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Muammer el-İryani resmi haber ajansı SABA'ya verdiği demecinde, "Husiler devlete darbe yaptıklarından bu yana muhaliflerinden asker, aktivist, gazeteci ve siyasilerden oluşan 350 kişi aleyhinde idam kararları verdi" ifadelerini kullandı.

Husilerin rakiplerini terörize etmek ve siyasi muhalifleriyle hesaplaşmak amacıyla yargıyı çirkin bir mekanizma olarak kullandığına dikkati çeken İryani, söz konusu idamlardan bir kısmını fiili olarak infaz ettiğini vurguladı.

Husiler'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından bu hafta başında yapılan açıklamada, Husilere bağlı Ceza Mahkemesi'nde Sana vilayetinde etnik düşünceleri ve terör eylemlerinde bulundukları suçlamasıyla 6 kişinin idam edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükûmeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.