Yemen’de kabileye baskın, 9 ölü

Yemen'in doğusundaki Şebve ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği güçlerin, bölgedeki Es-Sade kabilesi mensuplarına saldırması sonucu biri çocuk 9 kişinin öldüğü bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri, aranan El Kaide militanının bölgede bulunduğu gerekçesiyle Şebve iline bağlı Merha ilçesine saldırdı.

İlçedeki Sade kabilesini hedef alan BAE destekli birlik, Arap koalisyon güçlerinin hava desteğiyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 9 kişiyi öldürdü.

Kabile mensupları ilçede El Kaide militanının bulunduğu iddiasını reddederken, çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralananlar oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.

Kaynak: AA

