Yemen’de koalisyon güçleri saldırıya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Yemen hükümetine destek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri, halkı yapılacak baskınlara karşı ve İran destekli milis gücü olan Husilerle işbirliği yapmamaları konusunda uçaktan attıkları broşürlerle uyardı.

Broşürlerde, "İran tarafından desteklenen Husi milisleri, sizin ve çocuklarınızın ölmesiyle ilgilenmiyor. Onlar sizi, sonu hüsran olacak bir savaşa sürüklüyor ve sizi canlı kalkan olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi. Bu olay sonrasında bölgede şiddetli çatışmaların çıkacağı tahmin ediliyor.

Hudeyde’de daha önce yaşanan çatışmalardan dolayı 47 bin aile evlerini terk etmişti.

YEMEN’DE İKİ RAKİP GÜCÜN SAVAŞI

Suudi Arabistan ve İran petrol ihraç eden iki rakip güç olarak kozlarını Yemen’de paylaşıyor. Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen hükümeti ile İran tarafından desteklenen Husi militanlar arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalardan en çok masum sivillerin etkilendiği çeşitli insan hakları raporlarında yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 14:30