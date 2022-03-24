banner39

banner35

Yemen'de trafik kazası: 8 asker hayatını kaybetti

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilinde meydana gelen trafik kazasında 8 Yemen askerinin öldüğü bildirildi.

Ortadoğu 24.03.2022, 17:17 25.03.2022, 00:21
Yemen'de trafik kazası: 8 asker hayatını kaybetti

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları askerlerini taşıyan otobüs, büyük bir askeri araç ile çarpıştı.

Kazada 8 Yemen askeri hayatını kaybetti, tatil için Aden, Lahic ve Ebyen kentlerindeki ailelerinin yanına gitmekte olan çok sayıda asker de yaralandı.

Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar, Atak Merkez Hastanesine kaldırıldı.

Yemen hükümetinden ise kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve kenti, Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.

#Yemen #kaza #asker
Yorumlar (0)
6
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?