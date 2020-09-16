Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından uluslararası camiaya çağrı

Yemenli Kadınlar Birliği, Dayanışma (Tekafül) Vakfı, SAM Haklar ve Kalkınma Örgütü ve Temdin Gençlik Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 31 sivil toplum kuruluşu ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Ülkede devam eden savaşın altyapıyı çökerttiğine, geçim kaynaklarını yok ettiğine ve ekonomiyi çöküşün eşiğine getirdiğine işaret edilen açıklamada, 4 milyon insanın savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığı ve sağlık sisteminin de felç olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası camia, savaşı durdurmaları ve müzakere masasına oturmaları konusunda ülkede çatışan taraflara ve onların destekçilerine daha fazla baskı uygulamaya çağrıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 18:23