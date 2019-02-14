Yemen Dışişleri Bakanı’ndan Netanyahu’ya mikrofon jesti

Polonya'nın başkenti Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt Yemen Dışişleri Bakanı Yemani ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yaşananların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

DONALD TRUMP’IN DANIŞMANI DUYURDU

Greenblatt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kalbi ferahlatan bir an. Netanyahu’nun mikrofonu çalışmıyordu, bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı (Yemani) kendi mikrofonunu ödünç verdi.” dedi.

Netanyahu’nun da Yemani ile şakalaştığını aktaran Greenblatt, “Netanyahu da şakayla, ‘bu İsrail ile Yemen arasında yapılacak olan işbirliğinin ilk adımı’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Greenblatt Arap ülkelerinin temsilcilerinin Netanyahu ile aynı masa çevresinde bir araya geldiğini belirterek, “Yemen, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dışişleri bakanlarının Netanyahu ile (aynı masa etrafında) yakın bir mesafede oturmaları ve bölgesel sorunlar hakkında açıkça konuşma yapmaları muhteşem.” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın zirveye öncülük etmesine dikkati çeken Greenblatt, “Başkan Donald Trump’un liderliğinde bu sorunları çözmek için fırsatımız var. Birlikte bu farklı sorunları çözmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Greenblatt ayrıca Arap ülkeleri yetkilileri ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün akşam birlikte yemek yediklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

NETANYAHU İLE ARAP LİDERLER YAN YANA

Öte yandan İsrail Başbakanlığı’ndan basınla paylaşılan fotoğraflarda, Netanyahu ile Arap ülkelerinin bakanları aynı masada yan yana oldukları görüldü.

Fotoğrafta, Netanyahu ile ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Yemen Dışişleri Bakanı Yemani’nin yanında, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke temsilcilerinin de aynı masada oturdukları görüldü.

Greenblatt daha önce de yaptığı açıklamada, "İran'ın bölgedeki saldırganlığının" Arap dünyası ile İsrail'i birbirine yakınlaştırdığını söylemişti.

Dışişleri bakanları düzeyinde, ABD ve Polonya'nın öncülüğünde Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceği Destekleme" başlıklı bir konferans düzenleniyor. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışİşleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra 60 ülkeden temsilci katılıyor.

AB ülkelerinden birçoğundan üst düzey katılımın olmadığı konferansa, Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen’i dışişleri bakanları temsil ediyor. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansta diğer Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten de temsilciler yer alıyor.

Konferansta, Orta Doğu'daki "terörizm, aşırıcılık, füze geliştirme ve yaygınlaştırma, deniz ticareti ve güvenliği, vekalet güçlerinden kaynaklı tehditlerin" dahil olduğu bir dizi konunun ele alınacağı açıklandı.

Kaynak: AA