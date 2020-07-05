Yemenli Husilere ev baskını suçlaması

Yemen'de Husilere en muhalif partilerden olan Islah Partisi, Husi milislerin, partinin Meclis Grup Başkanı Abdurrazık el-Hicri'nin başkent Sana'daki evine baskın düzenlediğini duyurdu.

Partiye ait "Sahve.net" isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Hicri'nin Sana'daki evine baskın düzenleyen Husi milisler, milletvekilinin ailesini zorla evden çıkardı.

Milislerin güç kullanarak eve el koyduğu belirtildi.

Islah Partisi Milletvekili Abdurrazık el-Hicri, Husilerin başkent Sana'yı 2014'te ele geçirmesinin ardından diğer siyasiler ve milletvekilleriyle kenti terk etmişti.

Islah Partisi, Husilere muhalefeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek veren tavrıyla biliniyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA