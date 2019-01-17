Yemenli taraflar esir takası için Amman’da

Yemen’deki iç savaşın savaş tarafları, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde esir takasını konuşmak için Çarşamba günü Ürdün’ün başkenti Amman’da bir masa etrafında toplandılar.

BM sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, İki tarafın İsveç’te üzerine konuştukları esir listesini değiştirdiklerini ve önümüzdeki günlerde hangi adımları atacaklarını konuştuklarını belirtti.

Esir takasının Yemen'in kuzeyindeki Husilerin elinde bulunan Sana Havalimanı ve güneydeki hükümetin elinde bulunan Sayun Havalimanı aracılığıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Ürdün'ün Yemen krizine son vermek için sarf edilen çabalar konusunda tüm imkanlarıyla kardeşlerinin yanında durduğunu belirten Ürdün Dışişleri Bakanı Süfyan el-Kudat iki gün önce yaptığı açıklamada konunun siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2019, 10:06