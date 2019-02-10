Yemenli yapışık ikizler hayatını kaybetti

Yurtdışında acil tedaviye ihtiyaç duyan Yemenli yapışık ikizler Cumartesi günü hayatını kaybetti. İkizlerin hayatını kaybettiği bilgisini ülkenin sağlık bakanlığı paylaştı.

Yemen'in başkenti Sana’daki bir hastanede iki haftalık Abdüllahî ve Abdülhamim’i tedavi eden doktorlar, çocukların Yemen’in savaşın yıktığı sağlık sistemi içinde yaşayamayacaklarını ve yurt dışına çıkarılmaları gerektiğini ifade etmişlerdi.

Ancak, Husilerin kontrolündeki Sana Havaalanı, Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen hava sahasını kontrol altında tutmasından dolayı 2015'ten bu yana sivil uçuşlara kapatılmış durumda.

Havaalanına sadece BM uçakları inebiliyor ve havaalanını yeniden açmak için Aralık ayından bu yana taraflar arasında müzakereler yürütülüyor. Stockholm'de gerçekleştirilen görüşmelerden de tam bir sonuç alınabilmiş değil.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 12:57