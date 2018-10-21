Yemenliler Luban'la vurulmaya devam ediyor

Yemen'in doğusundaki El-Mehra vilayetinde etkili olan Luban Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralananların sayısı 126'ya yükseldi.

Yemen Kızılayı Mehra Afet Koordinatörü Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasırga sebebiyle kaybolanları aramak için yürütülen çalışmalar sırasında Ömer Ceman isimli bir Somali vatandaşının cesedine ulaşıldığını belirtti.

Kerim, kasırga önceki gün durmasına rağmen sellerin etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

El-Mehra Sağlık Ofisi Müdürü İvad Mubarek de kasırgadan etkilenerek yaralananların sayısının, 126'ya ulaştığını aktardı.

Mubarek, bölge sakinlerine yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yemen Acil Durum Komitesi Üyesi Azan İsa el-Kamiri, dün yaptığı açıklamada Mehra kentinde etkili olan kasırga nedeniyle bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin kaybolduğunu söylemişti.

Yetkililerin daha önceki açıklamalarında kasırga nedeniyle 100 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ülkenin doğusunu yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan Luban, 2015 yılının sonundan bu yana Yemen'i vuran beşinci kasırga.

Yemen'de son olarak geçen mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ciddi yıkıma yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA