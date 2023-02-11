Yemenliler ülkelerindeki savaş acılarına rağmen Türkiye ile dayanışmada birleşti

Yemen'de tüm siyasi ve resmi yetkililerin yanı sıra halkın farklı kesimleri, Türkiye'de 10 vilayetin yanı sıra Suriye'de de yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi gününden beri deprem bölgelerine desteklerini dillendiriyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra Türk hükümeti ve halkına taziyelerini ileten Alimi, Başkanlık Konseyi ve Yemen halkı adına üzüntülerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti olarak kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'yle dayanışma içinde olunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Yemen Bakanlar Kurulu ve Meclisten yapılan açıklamalarda da depremin yol açtığı felakete karşı Türkiye ile dayanışma mesajı verildi.

Ülkedeki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat da depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı dileğinde bulunduğu taziye mesajı yayımladı.

"Bu deprem olayı her yönüyle trajiktir"

Yemenli milletvekili Şevki el-Kadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen bu depremlerle tüm insanlık yasa boğuldu. Bu deprem olayı her yönüyle trajiktir." dedi.

Deprem felaketinin tüm insanların duygu ve sorumluluklarını harekete geçirecek boyutta olduğuna dikkati çeken Kadı, "Bu nedenle Yemen gibi felaket ve sorunlar yaşayan halklar bile kendi acılarını unutup depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'a yakarışta bulundu." diye konuştu.

Yemenlilerin depremlerden etkilenen bölgelerdeki yaralı ve evsizler için dualarını sürdürdüğünü dile getiren Kadı, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Dünya ülkelerinden de afet bölgelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu felakete karşı hızlıca harekete geçerek katkılar sunan tüm ülkeleri de takdir ediyoruz."

Yemen halkının uzun yıllardan beri devam eden iç çatışmalara rağmen deprem bölgeleri için elini taşın altına koymak istediğine işaret eden milletvekili, dolayısıyla imkan sahibi Yemenlilerin nakdi ve kan bağışlarına katıldığını aktardı.

Yemenli farklı gruplardan Türkiye ile dayanışma mesajları

Yemen'de yaklaşık 8 yıldır Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında devam eden çatışmalarda taraf olan gruplar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye ile dayanışmada birleşti.

Ülkedeki farklı kesimlerden gelen açıklamalarda, Yemen ile Türkiye arasındaki tarihi güçlü kardeşlik bağlarına işaret edildi.

Yemen'deki İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisi, solcu Yemen Sosyalist Partisi ve liberal Genel Halk Kongresi Türkiye'yle dayanışma mesajları yayımladı.

Ülkede 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı stratejik bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler ve güneydeki geçici başkent Aden ile diğer bazı bölgelere hükmeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) de depremden sonra dayanışma mesajları verdi.

Yemen halkı da aynı şekilde hem günlük hayatlarında hem de sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'deki deprem bölgeleriyle dayanışmalarını sürdürüyor.

Yemenli araştırmacı ve siyasi analist Yasin et-Temimi, "Yemen halkının Türkiye'yle dayanışması çok boyutludur. Bu da Yemenlilerin, onurlu bir ajandaya sahip örnek ülke Türkiye'ye karşı minnettarlıklarını yansıtıyor." dedi.

Yemenlilerin Türkiye ile çok boyutlu dayanışmasının aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihi bağlarını kanıtladığına vurgu yapan Temimi, Yemen'de tüm halkın Türkiye'nin maruz kaldığı bu felaketin etkilerini güçlü siyasi yönetimin liderliğinde en kısa sürede geride bırakmasını temenni ettiğinin altını çizdi.

Yemenlilerden Abdullah eş-Şemiri de "Türkiye kalbimizde. Onlar bizim kardeşimiz ve onlara zarar veren bize de zarar verir." dedi.

Şemiri, Türkiye'de depremde meydana gelen tahribata dair gördüklerinden çok etkilendiğini ve bu acı felaketin sahnelerini ekranlardan izledikçe defalarca gözlerinin dolduğunu kaydetti.

Yemen halkının Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu, bunun da insanların asaletini ve İslam ümmetinin birliğine olan inançlarını gösterdiğini aktaran Şemiri, Yemen'de yıllardır yaşadıkları savaşın verdiği acıya rağmen, yıkıcı depremin dehşeti karşısında kendi ıstıraplarının ve sorunlarının hafif kaldığına işaret etti.

Yemenli Ahmed Hasan da Türkiye'de depremden etkilenenleri kurtarmak için çok sayıda Yemenlinin her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hasan, bununla birlikte ülkelerindeki koşulların kendilerinin hareket etmelerine veya yardım etmelerine engel olduğunu dile getirdi.

Depremzedelere yardım çağrıları

Yemenliler Türkiye'de depremin meydana geldiği andan itibaren basında ve sosyal medyada etkileşimde bulunarak depremzedelere yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü (SADA), Yemenli Kadınlar Birliği ve Yemen İnsan Hakları Gözlemevinin de aralarında bulunduğu 47 sivil toplum kuruluşu, yayımladıkları ortak açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, felakete karşı uluslararası çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen depremler tüm dünyada birlik ve beraberlik içinde olmayı gerektiriyor. Yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı, yaralananlara acil şifalar, depremden etkilenenlere sağlık ve sıhhat diliyoruz." denildi.

Ortak açıklamada, BM ve uluslararası kuruluşlara "depremin meydana geldiği tüm bölgelerde" depremden etkilenenlere her türlü desteği sağlamaları çağrısı yapıldı.

Nobel ödüllü aktivist Tevekkül Karman da yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Bu felaketin yıkıcı etkilerini sabırla ve kararlılıkla göğüsleyen Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Karman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon Türk Lirası bağışta bulunduğunu aktardı.