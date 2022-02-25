Yemenlilere yardım kesilebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, yardım operasyonları için acil finansman sağlanmazsa 8 milyon Yemenliye yapılan yardımı tamamen keseceklerini söyledi.

Yemen'i ziyaret eden Beasley, Twitter hesabından "Ailelerin daha fazla yiyecek için yalvardığı Yemen'deyim. WFP, erzak paketlerinin yarısından daha fazlasını sağlayacak gerekli finansmana sahip değil." paylaşımında bulundu.

BM yetkilisi, "En kısa sürede finansman sağlanmazsa WFP'den yardım alan 13 milyon kişiden 8 milyon kişiye yönelik yardımları tamamen keseceğiz." ifadelerine yer verdi.

WFP İcra Direktörü Beasley, kötüleşen insani durumu görmek için Yemen'e bir ziyaret düzenledi. BM yetkilisinin ziyaretinin süresi açıklanmadı. Ziyareti kapsamında Beasley, Yemen Başbakanı Abdulmelik Muin ve Husi yetkililerle görüştü.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.