Yeni Mısır inşa edilirken, Kahire ne olur?

Kahire'deki reklam panoları, Mısır'ın yeni başkentinde “La Verde” ya da “Vinci” gibi isimlerle “nefes kesen” manzaralara sahip lüks evleri tanıtıyor.

Çoğu zaman, reklam panolarının arkasında, Kahire'nin aşırı kalabalık mahalleleri, sık sık kanalizasyon suyuyla dolu topraklar ve toprak yollar bulunuyor.

Kahire, yaklaşık 20 milyonluk nüfusa sahip çekici bir şehir. Başlatılan yeni imar projeleri ile şehrin sakinleri, devlet çalışanları ve yabancı elçilikleri için yeni bir dönem başlıyor.

Ekonomik durumu müsait olan bir çok insan yeni banliyölerdeki evlere taşınırken, Kahire'nin eski mahalleleri ise ihmal ve çürüme içine bırakılıyor.

Seçimle gelen Muhammed Mursi'yi askeri darbe ile indirip devlet başkanlığına oturan Abdel-Fattah el-Sisi'nin 2014 yılında göreve gelmesinden bu yana başlatılan mega projelerin başında Kahire'nin modernizasyonu geliyor. Yeni yollar ve konut komplekslerinden Süveyş Kanalının genişlemesine uzanan bir yelpaze, yatırımcıları kendine çekmekte ve iş olanakları yaratıyor.

Başbakan Mustafa Madbouly (Mustafa Kemal Madbuli) yaptığı açıklamada, "Tarih, modern Mısır'da görülmemiş bir inşaat dalgası olan başarısını hatırlayacak." dedi.

Siyasi analist Hassan Nafaa, “Önceliklerin düzeniyle çok yanlış bir şey var. Belki Sisi, yeni başkenti inşa eden lider olarak tarihe geçmek istiyor, ancak Mısırlılar kendi yaşam koşullarında ve hizmetlerinde bir iyileşme görmüyorsa, o, orta sınıf tarafından geride kalanları yok eden başkan olarak hatırlanacak." yorumunu yapıyor.

Hükümet, Kahire'nin nüfusunun 2050 yılına kadar 40 milyona ulaşacağını savunuyor.

Yeni şehir Kahire'nin yaklaşık 28 mil doğusunda 170 bin dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor ve neredeyse eski Kahire'nin iki katı büyüklüğünde. İnşaat, 2016 yılında başladı.

Şehir başkanlık, kabine, parlamento ve bakanlıklara ev sahipliği yapacak. Plancılar, 21 mil uzunluğunda bir kamu parkı, bir havaalanı, bir opera binası, bir spor kompleksi ve 345 metrede Afrika'nın en yükseği de dahil olmak üzere 20 gökdelenler inşa etmeyi vaat ediyor.

Madbouly'nin, yeni kentin “tüm Mısırlılar için” olduğunu söylemesi orta sınıfa inandırıcı gelmiyor.

Fiyatlar farklı bir hikaye anlatıyor. 120 metrekarelik en küçük dairenin, orta seviyeli bir bürokrat için ulaşılamayan 1,3 milyon Mısır liraya (73.000 dolar) mal olması bekleniyor. Bu da yılda yaklaşık 4 bin 800 dolar.

Nafaa, “Yeni başkentte yaşamayı hedefleyenler çok sınırlı bir toplum kesimini oluşturuyor” dedi.

İronik olarak, yeni sermaye, yasadışı inşaat genişledikçe bir gün eski tarafından boğulmuş olabilir. Bu, Kahire'nin evrimleşme şekliydi, zenginin dışarı çıkmasıyla, sadece şehir büyüdükçe tekrar harekete geçecek.

Kahire - Giza - İmbaba

Kahire hakkında “Kahire, Sokaklar ve Hikayeler” adlı bir kitap yazan Hamdy Abu Golayyel, “Kahire'nin tarihi boyunca, iktidardaki elitler ve zenginler kendilerini halkın geri kalanından tamamen izole etmeyi başaramadılar. Yeni kenti ayrı tutacak yasalara aykırı yasalar alacak” diyor.

Kimse yeni başkent inşaatından Kahire'nin nasıl etkileneceğini ve 7. yüzyılda Müslüman fetihinden bu yana ilk kez şehir dışındaki iktidar koltuğunun nasıl değişeceğini bilmiyor.

Örneğin Kahire'deki birçok hükümet binası, 1950'ler ve 1960'ların sosyalist hükümeti tarafından el konulan saraylar ve köşkler. Teoride, bu binalar yenilenebilir ve müzelere ya da otellere dönüştürülebilir.

Hükümet, Kahire'nin kaçak yapılı mahallelerinin bir kısmını yeniliyor.

Sosyopolitik bir uzman olan Amar Ali Hassan, Kahire'nin sıkıntılarının daha da derinleşeceğine inanıyor.

“İhmal edilebilir, yabancılaşabilir ve yavaş bir ölümle ölüme terk edilebilir” diyor.

Kahire'de işe gitmek için otobüs bekleyen insanlar

Bir şehir planlama uzmanı Sameh Abdallah Alayli, El-Shorouk gazetesinde, yeni bir sermaye fikrinin kabul edilemez olduğunu, inşaatın durdurulması ve antik kentin elden geçirilmesine odaklanıldığını yazdı.

“Tarihsel Kahire Mısır'ın siyasi başkenti kalmalıdır” diye yazdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 15:02