'Yeni Zelanda saldırısında bazı hükümetlerin parmağı olabilir'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada,Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, "Bu saldırının salt ırkçı saiklerle yapıldığından şüpheliyiz. Olayın perde arkasında daha önemli nedenler olabilir. Bazı hükümetlerin bu saldırıda parmağı olabilir. Olayın farklı boyutları açığa çıkarılmalı" dedi.

Cuma namazı sırasında 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısının herkesi bir konuda uyardığını belirten Laricani, "Avrupa ülkelerinin bazen görünürde farklı çehrelere bürünse de özü terörizm olan akımlarla ilgili gerekli önlemleri alması" gerektiğini söyledi.

Laricani, İslamofobinin bu tür saldırıların yaşanmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırının salt ırkçı saiklerle yapıldığından şüpheliyiz. Olayın perde arkasında daha önemli nedenler olabilir. Bazı hükümetlerin bu saldırıda parmağı olabilir. Olayın farklı boyutları açığa çıkarılmalıdır" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) vasıtasıyla konunun takipçisi olmasını ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılmasını isteyen Laricani, "Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda bazı hükümetlerin parmağının olduğu şüphelerini araştırmalıdır. Bu vahşi cinayetin kolayca unutulmasına izin verilemez. Eğer Batılı ülkeler şu ana kadar bu konuya ilişkin doğru bir tavır sergilemiş olsaydı teröristler bu tür olayları gerçekleştirmeye cüret edemezdi" değerlendirmesini yaptı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla 2 camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA