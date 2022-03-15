Yeryüzü Doktorları 11 yıldır Suriye'de

Yeryüzü Doktorları, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 11 yıldır bir çok hastaya şifa oldu.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç savaşta 11 yılı geride bırakan Suriye'de 14 milyon 600 bin insanın yardıma ihtiyaç duyduğu, 12 milyon kişinin de gıda güvenliğinden yoksun olduğu tahmin ediliyor.

Temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı ülkede, hastanelerin sadece yüzde 65'i, halk sağlığı merkezlerinin de yüzde 56'sı hizmet verebiliyor.

Uzun yıllardır insani krizin yaşandığı Suriye'de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla yardımlarına devam eden Yeryüzü Doktorları çalışmalarını, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen bölgelerde açtığı 3 farklı sağlık merkezinde sürdürüyor.

Bu merkezlerde ücretsiz ve sürekli sağlık hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Yeryüzü Doktorları'nın Afrin-Cinderes Mülteci Sağlığı Kliniğinde 2021'de 34 bin 782 kişiye muayene, 16 bin 555 kişiye tedavi hizmeti verildi.

119 bini aşkın kişiye ilaç ve medikal malzeme yardımı

Anne ve çocukların sağlık problemlerini önlemek için faaliyet yürütülen Azez-Soran Anne Çocuk Sağlığı Kliniğinde ise geçen yıl 35 bin 573 kişiye muayene, 8 bin 462 kişiye tedavi ve 33 kişiye doğum hizmeti sunuldu. Jinekoloji, dahiliye, pediatri, cildiye, kulak burun boğaz ve diş sağlığı alanlarında hizmet veren Tel Abyad Suluk Sağlık Merkezinde de 40 bin 287 kişi muayene edilirken, 12 bin 715 kişi de tedavi oldu.

Yeryüzü Doktorları'nın Suriye'nin 3 farklı bölgesinde bulunan sağlık merkezlerinde aynı zamanda toplam 119 bin 181 kişiye ilaç ve medikal malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için de İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de yer alan göçmen sağlığı merkezlerinde lojistik ve psikososyal destek ile evde bakım hizmetleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve krizler sebebiyle her geçen gün daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu, halkın desteğiyle bu bölgelere ulaşıp öncelikli olarak sağlık yardımları sunduklarını kaydetti.

"Kronik hastalıklarımın tedavisi için sağlık merkezine gidiyorum"

Afrin-Cinderes Sağlık Merkezinde hizmet alan 58 yaşındaki Suriyeli Ahmet Zeydan ise Afrin bölgesindeki Deyr Ballut kampında çadırda 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Yerinden edilmiş bir mülteci olarak birçok maddi manevi sıkıntıya göğüs gerdiğini, 4 yıldır bu kampta yaşadığını anlatan Zeydan, zaman zaman Yeryüzü Doktorlarının Cinderes Sağlık Merkezi'nde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.

Zeydan, astım ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarının tedavisi için bu sağlık merkezine gittiğini dile getirerek, "Yaşadığım kampa 500 metre uzaklıktaki bu merkez olmasaydı, buradaki yaşam şartları bizler için çok daha çetin ve tahammülü zor bir hale gelecekti. İnsan için en önemli şeylerden biri sağlık. Bu konuda yeryüzünün ihtiyaç sahiplerine yardım eden Yeryüzü Doktorlarına çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.