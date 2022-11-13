Yeşil Suudi Arabistan Zirvesi’nin ikinci gününde Suudi yetkililerden çevreye bağlılık sözü

Turizm Bakan Yardımcısı Prenses Hayfa bint Muhammed Al Suud, “Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman’ın kullandığı, çevresel hedeflerimize olan bağlılığımıza ilişkin sözlerini ödünç alacağım. Suudi Arabistan’daki turizm sektörünün çevresel sürdürülebilirliğe bağlı olduğunu ve bunda başarısız olmayacağımızı söylüyorum” dedi.



Prenses Hayfa, NEOM kentindeki turizm projeleri de dahil olmak üzere turizm sektöründe sürdürülebilirlik vizyonuna ulaşan bazı projeleri hatırlatarak, şehrin kendisinin çevresel boyutlara büyük önem verilerek inşa edildiğini ve alandaki inşaat yüzdesinin yüzde 5’i geçmediğini bildirdi.



Prenses ayrıca, ülkenin Küresel Sürdürülebilir Turizm Merkezi’nin başlatılması da dahil olmak üzere bir dizi girişimi hayata geçirdiğini duyurdu.



Yakın zamanda İklim Değişikliği Turizm Komisyonu adı altında başlatılan bir başka yeni girişimin, iklim değişikliğine dayanıklı turizmi teşvik etmek için çalışacağını dile getiren Prenses Hayfa, “Turizm sektörünün karşılaştığı en belirgin zorluklar, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu kayıpların ve istihdamın restorasyonu. Turizm sektörü salgın sırasında küresel olarak milyonlarca işini kaybetti” diye konuştu.



Bu yıl ziyaret sayısının 2019 rakamlarını aştığını gösteren olumlu bir toparlanma göstergesi olduğuna dikkat çeken Prenses Hayfa şu ifadeleri kullandı;



“Bununla birlikte, iklim değişikliğiyle yüzleşme zorluğu çok önemli olmaya devam edecek, çünkü bu zorluk, zorluklarla karşılaşabilecek bir turizm sektörü inşa etme yolunda son derece önemli. Bu sektörde sürdürülebilirlik sağlanmadan bu mümkün olmayacaktır.”



İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mühendis Abdullah es-Sevaha ise, ‘Ağaçlandırmada Teknoloji Kullanımı’ başlığı altında düzenlenen oturumda, “Çevreye hizmette büyük işler yapan bir milletiz” dedi.



Veliaht Prens Prens Muhammed bin Selman’ın dijital girişimlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, yeşil ve dijital ekonomileri entegre eden birkaç projeyi vurgulayan Bakan Sevaha konuşmasını şöyle sürdürdü;



“Önümüzdeki Şubat ayı, iklim ve karbon tutma alanlarında çalışan 20 teknoloji şirketini finanse etmek için 2 milyar dolarlık bir fonun başlatılmasına tanık olacak. Dünyanın en büyük karbon rezervuarı, döngüsel karbon ekonomisi olarak bilinen şeye hizmet etmek için 2027 yılına kadar tamamlanacak.”



Suudi Arabistan’ın uzay alanındaki son yatırımlarını ‘son derece önemli’ olarak nitelendiren Bakan Sevaha, “Suudi Arabistan, uydu şirketi Planet ile sera gazlarının uydu üzerinden izlenmesi konusunda işbirliğine gidiyor ve bu yatırım sadece Suudi Arabistan’a değil tüm insanlığa hizmet edecek. Bugün uzay alanına yatırım yapmazsak, gelecekte büyük fırsatlar kaçırılacak. Tüm bu projeler ‘hırstan eyleme geçme’ sloganının bir tercümesi. İki kamp var, bunlardan biri ‘çok hırs ve az iş’. İkincisi ise, ‘çok hırs ve çok çalışma’. Suudi Arabistan ikinci kampa ait” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.