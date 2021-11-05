Yetimlerin yüzü güldü

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki 8 bin 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı çocukların sahipsiz kalmaması adına yardım faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Bölgede halen çok sayıda yetimin korunaksız olduğunu vurgulayan Ağca, şunları kaydetti:

"Suriye'de 23 bin 943 yetimimize sponsorluk sistemimiz kapsamında her ay düzenli nakdi destek sağlıyoruz. Bu sayede yetimlerimizde maddi nedenlerle oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmiş oluyoruz. Kış mevsiminin yaklaşıyor olması nedeniyle 8 bin 500 yetimimize yönelik kıyafet desteğimiz oldu. Bu yetimlerimiz İdlib, Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerinde yaşıyor. Onları bölgelerdeki ücretsiz giyim mağazalarımıza götürdük. Mağazalarımızdan beğendikleri kıyafetleri aldılar."

Ağca, Suriye'de 2011'den bu yana devam eden yardım faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.