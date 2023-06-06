YPG ile rejim çatışmaya başladı

Rojava'daki yönetime bağlı güçler, Kamişlo Havalimanı'na giden uluslararası yolun üzerinde kurulu olan Suriye hükümet güçlerinin barikatını kuşattı.

Suriye hükümet güçlerinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ile Halep'in kuzeyindeki Şehba’da bulunan Efrinlilerin kaldığı göçmen kamplarını kuşatmasına karşılık, Rojava'daki yönetime bağlı güçler, havaalanına giden yolda hükümet güçlerinin barikatını ablukaya aldı.

Ayrıca, Kamişlo Havalimanı çevresindeki hükümet güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını da 1 Haziran'dan itibaren kuşatmış bulunuyor.

İki taraf arasında kuşatmaların kaldırılması için birkaç gündür görüşmeler sürüyor ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.