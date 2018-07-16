YPG'lilerin Münbiç'i terk ettiği iddiası

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Suriye'nin Münbiç kasabasında denetimi sürdüren yerel milis güçleri, en son YPG militanlarının da dün itibariyle Münbiç'ten çıktığını açıkladı.

Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşuldu. Yerel milis güçlerinin dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Münbiç Askeri Konseyi, kalan son grup askeri danışmanların (YPG) da, güçlerimizin askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz 2018 günü (Menbiç'ten) çekilmelerini tamamladığını duyurur."

Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) bağlı Kürt ağırlıklı militan grup. SDF, Münbiç'te YPG savaşçısı bulunmadığını, sadece YPG danışmanlarının görev yaptığını söylüyordu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Münbiç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Buna göre YPG Münbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edecekler.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği şeklindeki haberlerin abartılı olduğu duyuruldu. Dışişleri açıklamasında, "Süreç devam ediyor, kontrol noktalarından çekilme sürüyor" denildi.

Bu sabah uluslararası ajanslar PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği yönünde haberler geçmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:50