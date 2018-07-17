YPG'lilerin Münbiç'i terk ettiği iddiası yalanlandı

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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından kurulan sözde Münbiç meclisi, PKK askeri danışmanlarının Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Ancak, bölgedeki yerel kaynaklar, sahada değişen bir durum olmadığını kaydetti. Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Münzir el Sellel, ilçeden son 2 günde 70 kişilik Ceyş El Suvvar militanının Rakka yönüne gittiğini, Münbiç genelinde halen 3 binden fazla PKK’lının bulunduğunu söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları da YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını, bunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri açıklamasında, "Süreç devam ediyor, kontrol noktalarından çekilme sürüyor" denildi.

Uluslararası haber ajansları, yerel milis güçlerine dayandırdıkları haberde, en son YPG militanlarının da dün itibariyle Münbiç'ten çıktığını duyurmuştu.

Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşuldu. Yerel milis güçlerinin yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Münbiç Askeri Konseyi, kalan son grup askeri danışmanların (YPG) da, güçlerimizin askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz 2018 günü (Menbiç'ten) çekilmelerini tamamladığını duyurur."

Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) bağlı Kürt ağırlıklı militan grup. SDF, Münbiç'te YPG savaşçısı bulunmadığını, sadece YPG danışmanlarının görev yaptığını söylüyordu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Münbiç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Buna göre YPG Münbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edecekler.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 21:15