YPG Münbiç'i Esed'e bıraktı

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyon açıklamalarının ardından YPG/PKK Münbiç'ten çekileceğini duyurarak bölgeye Esed rejimini davet etti.

Esed rejimi, YPG'nin çekileceğini duyurmasından dakikalar sonra açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, Esed rejimi, "Münbiç'e girdik, bayrağımızı diktik" dedi.

Fırat’ın batısında bulunan Münbiç, Türkiye-ABD-Suriyeli Kürtler geriliminde kilit noktalardan biri. Şehir, DEAŞ'ı aylar süren bir savaşın ardından Ağustos 2016’da Münbiç'ten temizleyen, terör örgütü YPG'nin çatı örgütü SDG'nin kontrolünde bulunuyordu.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat 'ın batısında işgal ettiği Münbiç ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor. ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla Ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.

Kaynak: Ajanslar