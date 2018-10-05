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YPG Münbiç’te çukur kazıyor

YPG/PKK, Münbiç ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi.

YPG Münbiç’te çukur kazıyor

Basının elde ettiği bilgilere göre, YPG/PKK’nın, Ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Münbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladığı bildirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.

Suriye’nin Münbiç şehrini elinde tutan YPG/PKK, Afrin'de uyguladığı takdiği burada da uyguladığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti. Münbiç'in YPG/PKK'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini kaydetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:21
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