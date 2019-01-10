YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Muhaliflerin aracına isabet eden füze saldırısı sonucu ÖSO’ya mensup iki kişi öldü.

Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK’lı teröristler, sabah erken saatlerde Azez ilçesine bağlı Kelcibrin köyündeki cephe hattında devriye yapan ÖSO aracını ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı.

Saldırıda askeri araç kullanılmaz hale gelirken iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

YPG/PKK dün de aynı bölgede muhaliflerin aracını hedef almıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

ABD yapımı anti-tank TOW füzesi

BGM-71 TOW ABD tarafından geliştirilen yarı otomatik güdümlü SACLOS sınıfı bir tanksavar füzesidir. TOW kısaltması İngilizce Tube launched, Optically tracked, Wire command link guided (Tüpten fırlatılan, optik olarak izlenilen, kablo güdümlü füze) kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. Füzenin arka kısmında ateşleme ve hedefe odaklanma sistemiyle bağlantıyı sağlayan bir çelik kablo bölümü bulunur. Bu kablo toplu halde durur ve füze ateşlendiğinde açılır. Uzunluğu 3.7 kmdir. Füzenin etkili menzilini de ifade eder. Füze ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi sayesinde nişangah nereye çevrilirse füze oraya yönelir. Füze hedefe ulaştığında yüksek delicilik özelliği sayesinde tankın bir tarafından girer diğer tarafından çıkar.İçindeki mürettebatla birlikte tankı ve tankın içindeki mühimmatıda yok eder.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2019, 13:01