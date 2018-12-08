YPG/PKK-DEAŞ çatışmaları Deyrizor'un doğusunda yoğunlaştı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve kara desteğiyle Deyrizor ilinin doğusunda DEAŞ'ın elindeki Heccin ilçe merkezine girdi. Terör örgütleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'un doğu kırsalında son bir aydır ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Heccin ilçe merkezine girdi.

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Heccin'de devam eden çatışmaların ardından, terör örgütü YPG/PKK ilçe merkezinin kuzeyinde 400 metre ilerleyerek Havvama Mahallesi'ni ele geçirdi.

Kaynaklar, çatışmaların merkezdeki Heccin Hastanesi yakınlarında yoğunlaştığını belirtti.

DEAŞ, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinde varlık gösteriyor.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de iki bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA