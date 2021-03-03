Suriye'de YPG/PKK Fransız milletvekillerini mülteci kampına sokmadı

Terör örgütü YPG/PKK, Fransız milletvekilleri Frederique Dumas, Hubert Julien-Laferriere, Sylvie Guillaume ve Mounir Satouri'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Hol Kampı'na sokmadı.

Suriye'de YPG/PKK Fransız milletvekillerini mülteci kampına sokmadı

Konuyla ilgili solcu milletvekilleri yazılı bir açıklama yapıldı.

Solcu milletvekillerince yapılan ortak yazılı açıklamada, Belçika, Finlandya, Almanya, Avusturya ve İspanyol delegasyonlarının son haftalarda Hol Kampı'nı ziyaret edebildiğini ancak kendilerinin Suriye sınırını geçtikten sonra YPG/PKK'nın, kontrolünde tuttuğu kampa girilmesine engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yerinde yaptığımız görüşmeler, kampa girişin engellenmesinin Fransız yetkililerin doğrudan baskısından kaynaklandığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kamplarda çoğu Fransız olan Avrupalıların tutulduğu ve durumun kötü olduğu vurgulanan açıklamada, kamplarda tutulan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği kaydedildi.

AA

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