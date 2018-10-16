YPG/PKK haraç almaya başlayacak

YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka ilçesindeki tüm yardım kuruluşlarının çalışanlarından haraç alacağını duyurdu. Rakka'nın Tabka ilçesinde örgüte bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı. Açıklamada, kesintinin YPG/PKK'ya bağlı meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.

Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, Rakka'da bir yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor.

AA’nın harita ölçümlerine göre, YPG/PKK halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.

Kaynak: AA