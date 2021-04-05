YPG/PKK Haseke'de 1500 sivilin yaşadığı konutlara el koydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal altında bulundurduğu Haseke'de, ABD güçlerinin isteği üzerine, yaklaşık 1500 sivilin yaşadığı konutları boşaltarak el koydu.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye, YPG/PKK, Haseke il merkezindeki sözde karargahlarının yer aldığı Spor Kompleksi Bölgesi'ndeki terör faaliyetlerini gizlemek amacıyla bölgeyi sivillerden arındırıyor.

ABD güçlerinden bu yönde talimat alan YPG/PKK'lı teröristler, güvenlik nedenlerini öne sürerek sivillere ait 15 binaya el koydu. Söz konusu konutlar, Haseke il merkezinde ABD güçleri ve YPG/PKK'nın kullandığı binaların yakınında bulunuyor.

Teröristler, evlerini terk etmek istemeyen ve örgütün isteğine mukavemet gösteren sivilleri ateş açarak korkuttu.

YPG/PKK, verdiği tazminat sözüne rağmen mağdur ettiği ev sahiplerine de herhangi bir ödeme yapmıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen söz konusu binaların her biri 5 kattan oluşuyor, tahliye edilen dairelerde 1500 civarında sivil yaşıyordu.

Teröristlerin eğitim alanına dönüşen "Spor Kompleksi Bölgesi"

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezinin güneyinde yer alan spor kompleksini ve buradaki sözde karargahlar ile bazı binaları, ABD güçleriyle ortak kullanıyor.

Bir dönem spor müsabakalarına ev sahipliği yapan spor kompleksindeki stadyum, bugün ise ABD helikopterleri için pist görevi görüyor.

ABD ordusu, spor kompleksinde YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri de veriyor.